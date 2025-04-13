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Царьград

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Западная группировка ВС России сбила 18 дронов и снаряд HIMARS за сутки

Западная группировка ВС России сбила 18 дронов и снаряд HIMARS за сутки

Системы ПВО Западной группировки ВС России за сутки сбили 18 украинских дронов и снаряд HIMARS. Об этом сообщил Иван Бигма.

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