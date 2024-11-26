Человекоподобный робот Figure 02 впечатляет завод BMW, повышая эффективность на 400%

Фото: nterestingengineering.com Новости дня за сегодня сообщают о том, что Гуманоид Figure 02 демонстрирует высокоточную вставку листового металла с сокращенным временем цикла на заводе BMW в Спартанбурге.
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