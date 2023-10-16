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ФедералПресс

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В ХАМАС прояснили судьбу заложников

В ХАМАС прояснили судьбу заложников

ГАЗА, 17 октября, ФедералПресс. Палестинское движение ХАМАС намерено обменять заложников на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на главу ХАМАС за рубежом Халеда Машааля.

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