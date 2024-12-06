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Баранец: Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

Баранец: Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не били американскими ракетами ATACMS по территории России после звонка начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

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