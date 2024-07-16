Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Их так убили потому что они РУССКИЕ

Их так убили потому что они РУССКИЕ

Существует момент, который, не знаю уж почему, упускается при обсуждении темы жесткого убийства наших ребят.

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Комментарии
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SP
Siika Petrova
Что бы ни одного фашиста на земле не осталось!
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3 час.
БВ
Борис Выдрин
Автор как раз выразился верно, как и озаглавлено: убивают русских, а не выдуманных гос.преступником эльцыным расиян. А с той стороны - украинцев. Идёт зачистка территории, вы понимаете ради чего?
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3 час.
Александр Конкин
Не могу понять, наша Страна пытается заключить (договорнячок) мир с фашистами или собирается судить фашистов в ООН? Надо что-то одно или кресты одеть или обрезание не делать....
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1 час.

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