Их так убили потому что они РУССКИЕ

SP Siika Petrova Что бы ни одного фашиста на земле не осталось!

БВ Борис Выдрин Автор как раз выразился верно, как и озаглавлено: убивают русских, а не выдуманных гос.преступником эльцыным расиян. А с той стороны - украинцев. Идёт зачистка территории, вы понимаете ради чего?