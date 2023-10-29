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«Я заказал, плати»: почему волонтёрская среда возмутилась покупкой дорогого авто для СВО

«Я заказал, плати»: почему волонтёрская среда возмутилась покупкой дорогого авто для СВО

4 октября достаточно известный околовоенный телеграм-канал «Два майора» открыл сбор средств на автомобиль для доставки грузов на передовую, необходимая сумма при этом была заявлена солидная – 4 миллиона рублей.

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