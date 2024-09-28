Расчеты ЗРК «Бук-М1» за сутки сбили пять дронов ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» подразделений средств противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск «Восток» в течение суток обнаружили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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