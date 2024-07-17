В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту избиения мужчины в Москве мигрантами. Инцидент привлек внимание следователей после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором группа лиц наносит удары мужчине в розовых кроссовках и футболке.