В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту избиения мужчины в Москве мигрантами. Инцидент привлек внимание следователей после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором группа лиц наносит удары мужчине в розовых кроссовках и футболке.
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