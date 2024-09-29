Виссел Кобе – Шаньдун Тайшань: прогноз на матч 2 октября 2024 года

БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Дата матча: 2 октября 2024 года Место проведения: стадион Кобе Уинг Превью матча: Во втором туре Лиги чемпионов Азии Элита встретятся Виссел Кобе и Шаньдун Тайшань.