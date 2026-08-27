Рустем Бетляев: Рыбные популяции Тюмени восстановятся естественным путем

В Тюменской области после паводка уровень кислорода в реках снизился, что привело к гибели рыбы. По словам Рустема Бетляева, естественное восстановление численности рыб начнется, когда кислород вернется в норму.
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