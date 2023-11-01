Магнитные бури в ноябре 2023 года: как побороть метеозависимость и снизить симптомы Елена ГалицкаяМетеозависимость, острые головные боли и повышенное давление — тревожные симптомы, которые могут значительно повлиять на наше общее самочувствие и качество жизни.
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