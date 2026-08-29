Артиллеристы группы "Север" уничтожили ВСУ на позициях в Харьковской области

Группировка "Север" 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировала солдат ВСУ, пытавшихся провести ротацию в Харьковской области.
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