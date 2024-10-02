Банк России упростил участие негосударственных пенсионных фондов в IPO

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей.
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