В Татарстане с начала года введено свыше 1,5 млн кв. м жилья

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев На совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин сообщил, что план по вводу жилья выполнен на 48%.
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