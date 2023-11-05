Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 5 ноября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.