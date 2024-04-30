В ВОЗ предрекли гуманитарную катастрофу из-за вторжения в Рафах

Глава ВОЗ Гебрейесус: вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой Полномасштабное вторжение Израиля в Рафах на юге сектора Газа может обернуться гуманитарной катастрофой, написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.
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