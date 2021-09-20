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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы

В понедельник доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы на фоне роста спроса на валюты-убежища из-за растущих опасений связанных с приближающимся банкротством крупного китВ понедельник доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы на фоне роста спроса на валюты-убежища из-за растущих опасений связанных с приближающимся банкротством крупного китайского застройщика China Evergrande.

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