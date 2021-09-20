Утро на форекс и прогноз на день: Доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы

В понедельник доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы на фоне роста спроса на валюты-убежища из-за растущих опасений связанных с приближающимся банкротством крупного китВ понедельник доллар снова вырос, обновив месячный максимум и продолжив рост пятницы на фоне роста спроса на валюты-убежища из-за растущих опасений связанных с приближающимся банкротством крупного китайского застройщика China Evergrande.