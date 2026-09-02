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УтроNews

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США отказались обсуждать экономические уступки с Россией до завершения конфликта на Украине

США отказались обсуждать экономические уступки с Россией до завершения конфликта на Украине

По данным агентства, когда Силуанов попытался обсудить «области взаимных интересов», Бессент прервал его и заявил: «Пока конфликт не закончится, ничего невозможно».

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