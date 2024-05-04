Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Зачем нам нужна эта куча дерьма. Они будут везде гадить, требовать к себе особого отношения, диверсии совершать. Наш ...Арестович* расска...
  • Николай
    «Украинцы – это энергия жизни!». Какой жизни - потусторонней?«Украинцы – это э...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Арестович* расска...

Арестович* рассказал о суперкозыре Путина, который заинтересует миллионы украинцев

Арестович* рассказал о суперкозыре Путина, который заинтересует миллионы украинцев

Президент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинцам, которым Киев отказал в получении паспортов Украины, предоставить российское гражданство, заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
А зачем они нужны в России? Как и таджики террористы они нас уже 30 лет ненавидят и будут гадить. Это поколение только дубиной перевоспитать можно и то вряд ли. Пусть валят в канаду к гомосеку трюдо там много кастрюль уже давно живет и скачут.
Ответить
12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ответить
12 час.
александр муравьев
Зачем нам нужна эта куча дерьма. Они будут везде гадить, требовать к себе особого отношения, диверсии совершать. Наш депутат уже отличился подобным предложением. Вообще оттуда НИКОГО ни под каким предлогом. Пусть их Европа привечает.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх