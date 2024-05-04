Президент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинцам, которым Киев отказал в получении паспортов Украины, предоставить российское гражданство, заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.
Арестович* рассказал о суперкозыре Путина, который заинтересует миллионы украинцев
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
А зачем они нужны в России? Как и таджики террористы они нас уже 30 лет ненавидят и будут гадить. Это поколение только дубиной перевоспитать можно и то вряд ли. Пусть валят в канаду к гомосеку трюдо там много кастрюль уже давно живет и скачут.
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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12 час.
александр муравьев
Зачем нам нужна эта куча дерьма. Они будут везде гадить, требовать к себе особого отношения, диверсии совершать. Наш депутат уже отличился подобным предложением. Вообще оттуда НИКОГО ни под каким предлогом. Пусть их Европа привечает.
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2 час.
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