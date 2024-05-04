Арестович* рассказал о суперкозыре Путина, который заинтересует миллионы украинцев

Алексадр Вовк-Михайлов

А зачем они нужны в России? Как и таджики террористы они нас уже 30 лет ненавидят и будут гадить. Это поколение только дубиной перевоспитать можно и то вряд ли. Пусть валят в канаду к гомосеку трюдо там много кастрюль уже давно живет и скачут.