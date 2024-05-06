МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД России объявило в розыск нескольких бывших украинских чиновников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены: экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман; бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин; экс-министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов); экс-министр информполитики Юрий Стець; экс-глава СНБО, а сейчас посл Украины в Молдавии Алексей Данилов.