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МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД России объявило в розыск нескольких бывших украинских чиновников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены: экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман; бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин; экс-министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов); экс-министр информполитики Юрий Стець; экс-глава СНБО, а сейчас посл Украины в Молдавии Алексей Данилов.

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