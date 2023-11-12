В Новосибирске могут заключить вторую концессию на ремонт теплосетей

Объём инвестиций в инфраструктуру оценивают в 623,4 млн рублей.Мэрия Новосибирска планирует поддержать предложение "Новосибирской теплосетевой компании" и заключить концессионное соглашение на ремонт теплосетей.
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