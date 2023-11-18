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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Флориды» Барков получил травму после удара коленом в колено от защитника «Анахайма» Лакомба

Эпизод произошел в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пантерс» и «Анахаймом» (2:1).

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