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Царьград

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Контратаки ВСУ захлёбываются всё чаще. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Контратаки ВСУ захлёбываются всё чаще. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Активные боевые действия идут по всем направлениям.Подразделения армии России в районе Дзержинска обнаружили и ликвидировали сразу несколько групп боевиков, которые поспешили заявить, что провели "успешное контрнаступление".

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