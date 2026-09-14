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Царьград

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Нижний Новгород потратит 68 млн рублей на новогоднее оформление

Нижний Новгород потратит 68 млн рублей на новогоднее оформление

Более 68 млн рублей выделят на праздничное оформление Нижнего Новгорода к Новому году. Данные о соответствующих закупках опубликованы на портале госзакупок.

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