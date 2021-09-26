Театр абсурда

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Идеал государственного устройства что у либералов, что у коммунистов один и тот же

Идеал государственного устройства что у либералов, что у коммунистов один и тот же

автор - Школа экзорцистов До сих пор ещё встречаются товарищи, которые удивляются тому , что в эти выборы все либералы по приказу партии вашингтонского обкома руководителей проекта УГ (УГ это не то, что вы все подумали, а "умное голосование") голосовали за КПРФ: дескать, как такое могло случиться, если комми и либеры вроде как враги? А я, когда вижу таких товарищей, смеюсь, и говорю: дорогие мои! Ваши сведения устарели! Коммунисты и либералы давно уже не враги, а побратимы: Изображение из открытых источников.

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