Иранские автомобили появились на российском рынке

В дилерские центры России в ноябре 2023 года начали поступать первые иранские автомобили. Пока к покупке доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые позиционируются как бюджетный сегмент, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.