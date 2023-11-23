Иранские автомобили появились на российском рынке

В дилерские центры России в ноябре 2023 года начали поступать первые иранские автомобили. Пока к покупке доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые позиционируются как бюджетный сегмент, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
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