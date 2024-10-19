🍂Вторая ОСЕННЯЯ 🍂 встреча Дару-Дар в субботу, 19 октября. Как всегда, в Доме Милосердия "Виктория" С 11.
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🍂Вторая ОСЕННЯЯ 🍂 встреча Дару-Дар в субботу, 19 октября. Как всегда, в Доме Милосердия "Виктория" С 11.