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Вести Севастополь

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В Севастополе 19 сентября обработают сквер на Ленина и парк «Учкуевка» от вредителей

В Севастополе 19 сентября обработают сквер на Ленина и парк «Учкуевка» от вредителей

В субботу специалисты обработают зелёные насаждения от вредителей.19 сентября 2026 года до 6:30 утра и после 21:00 в Севастополе пройдёт обработка зелёных насаждений от вредителей — работы затронут территорию сквера по улице Ленина, 2 — проспекту Нахимова, 3, а также парк «Учкуевка».

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