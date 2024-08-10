Страна и люди
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Страна и люди

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Минобороны рассказало о работе операторов FPV-дронов в Курской области

Минобороны рассказало о работе операторов FPV-дронов в Курской области

Минобороны России показало, как в приграничье Курской области маневренные группы операторов БпЛА выполняют боевую работу, бойцы оснащены самыми современными беспилотниками, которые снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника.

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