Минобороны рассказало о работе операторов FPV-дронов в Курской области

Минобороны России показало, как в приграничье Курской области маневренные группы операторов БпЛА выполняют боевую работу, бойцы оснащены самыми современными беспилотниками, которые снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника.
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