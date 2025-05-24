Осинькин может возглавить «Ростов», если Узденов станет одним из инвесторов клуба (Legalbet)

Вероятность этого повысится, если одним из инвесторов донского клуба станет бизнесмен Али Узденов, сообщает Legalbet.
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