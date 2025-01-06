Министр обороны Камбоджи призвал не допустить цветных революций в стране

Важность укрепления сотрудничества с соседними странами для обеспечения стабильности государственных границ и недопущения цветных революций подчеркнул министр обороны Камбоджи генерал Сейха, 6 января сообщает Khmer Times.
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