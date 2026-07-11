Минпромторг расширит список локализованных машин для такси за счет новых моделей Jetour, Omoda, Tenet и Jeland

В ближайшее время перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, пополнится новыми моделями четырех брендов, все они связаны с китайским концерном Chery и собираются на территории России, сообщила пресс-служба Минпромторга.
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