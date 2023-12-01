Артиллеристы Южной группировки войск применяют противотанковые пушки «Рапира» с кумулятивными снарядами для уничтожения долговременных огневых точек ВСУ

Учитывая небольшую дальность «Рапир» артиллеристы вынуждены работать с ближних дистанций. Чтобы избежать потерь они действуют в тесном взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА, которые видят ситуацию на поле боя и корректируют работу орудий.
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