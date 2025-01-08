Трамп уволил одного из главных русофобов Америки

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки собственно внутриканадских событий.
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