Временным управляющим компаниям хотят продлить срок

Застройщики смогут заключать договор с управляющей организацией на более долгий срок, а при расчете платы за содержание дома должны будут учитывать его технические характеристики, а не только предложения «управляйки».
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