Радомир Маркуш 26 октября 2024 г., 9:32 Сырский молит о выводе ВСУ, Буданов пугает вторжением северокорейцев, но «главный стратег» непреклонен Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии