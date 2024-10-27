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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 25 октября, «мясорубка» под Ольгино: Зеленский после слов Путина отдал приказ пробить «котел» любой ценой

Радомир Маркуш 26 октября 2024 г., 9:32   Сырский молит о выводе ВСУ, Буданов пугает вторжением северокорейцев, но «главный стратег» непреклонен Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин.

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