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Электоральное ущемление: в Эстонии хотят лишить права голоса местных россиян и белорусов

Электоральное ущемление: в Эстонии хотят лишить права голоса местных россиян и белорусов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своей решимости добиться того, чтобы постоянно проживающих в этом государстве граждан России и Белоруссии лишили возможности голосовать на местных муниципальных выборах.

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