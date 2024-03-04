Электоральное ущемление: в Эстонии хотят лишить права голоса местных россиян и белорусов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своей решимости добиться того, чтобы постоянно проживающих в этом государстве граждан России и Белоруссии лишили возможности голосовать на местных муниципальных выборах.
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