Исследование: увлечение родителей смартфонами связано с психическими проблемами у детей

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, дети в возрасте от 9 до 11 лет, которые жаловались, что их родители проводят слишком много времени с телефонами, были более склонны к тревожности, гиперактивности и проблемам с вниманием по сравнению с теми, чьи родители не так увлечены своими устройствами.
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