FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 784 подписчика

Исследование: увлечение родителей смартфонами связано с психическими проблемами у детей

Исследование: увлечение родителей смартфонами связано с психическими проблемами у детей

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, дети в возрасте от 9 до 11 лет, которые жаловались, что их родители проводят слишком много времени с телефонами, были более склонны к тревожности, гиперактивности и проблемам с вниманием по сравнению с теми, чьи родители не так увлечены своими устройствами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх