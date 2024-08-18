Исследование: увлечение родителей смартфонами связано с психическими проблемами у детей

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, дети в возрасте от 9 до 11 лет, которые жаловались, что их родители проводят слишком много времени с телефонами, были более склонны к тревожности, гиперактивности и проблемам с вниманием по сравнению с теми, чьи родители не так увлечены своими устройствами.