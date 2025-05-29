Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • PDRLynnwood
    It only takes a second—a tight Lynnwood parking lot, a sudden hailstorm, or a runaway grocery cart—and your car’s cle...В Челябинске на в...
  • Bogdan Stupin
    "Система "Панцирь" состоит из самоходных ракет..." Глубокое мерси отечественным знатокам ракетной техники. А я,грешны..."Рёнхап": Северна...
  • Анфиса Иванова
    " "Естественно, мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми ...Песков: РФ не буд...

"Ъ": водители будут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

"Ъ": водители будут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

Российских водителей обяжут при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу. Об этом, ссылаясь на проект Минтранса об изменениях в правилах дорожного движения, сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх