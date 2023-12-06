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  • ВладимиР
    У Шурыгина, как всегда все четко, с фактами и аргументами. Жаль, что до наших бюрократов с лампасами очень долго все ...Шурыгин обрисовал...
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    Беречь надо наших военных, а мы подождём.Шурыгин обрисовал...
  • igor vinogradov
    очечки снимиПольские военные ...

Мобилизационный ресурс Украины: мифы, заблуждения и реальность

Мобилизационный ресурс Украины: мифы, заблуждения и реальность

В связи с тем, что на Украине в последнее время беспрерывно поднимается тема «усиления мобилизации» и в открытую ведутся разговоры о превращении таковой чуть ли не в по-настоящему всеобщую и тотальную, в российских СМИ и блогосфере также оживились дискуссии и споры по данной теме.

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