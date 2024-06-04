Жители Молжанинновского могут сделать зарядку со звездами спорта

В столице начался летний сезон проекта «Московское долголетие». Для горожан открыто более 800 площадок, где на свежем воздухе пройдут экскурсии, занятия скандинавской ходьбой, садоводством, танцами и серия мероприятий «Зарядки долголетия» с известными спортсменами.