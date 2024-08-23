Прибыль ГК "О’Кей" в 1 полугодии 2024 года составила 78 млн рублей против убытка годом ранее

Общая выручка группы «О’Кей» за первое полугодие 2024 года увеличилась на 6,2% год-к-году до 105,7 млрд рублей, в основном за счет роста розничной выручки как гипермаркетов «О’Кей», так и дискаунтеров «Да!».
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