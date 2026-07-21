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Губернатор Хабаровского края о рецидиве рака у экс-вратаря «Амура» Мурыгина: «Клуб собрал денег и помогает. Это достаточно серьезно. И парню стоит пожелать здоровья»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что « Амур » помогает бывшему вратарю команды Алексею Мурыгину.

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