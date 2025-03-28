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Царьград

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В Кольчугино горожане не могли пройти к могилам на городском кладбище: названа причина

В Кольчугино горожане не могли пройти к могилам на городском кладбище: названа причина

Ситуация в г. Кольчугино Владимирской области привлекла внимание прокуратуры, которая инициировала проверку после жалоб граждан на неудовлетворительное состояние дороги, ведущей к кладбищу.

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