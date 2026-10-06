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Царьград

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Ушаков: встреча Путина и Пашиняна в Ашхабаде не запланирована

Ушаков: встреча Путина и Пашиняна в Ашхабаде не запланирована

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге допустил, что Владимир Путин и Никол Пашинян смогут пообщаться на полях мероприятий в Ашхабаде 9 октября, однако отдельная встреча в программе визита не предусмотрена.

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