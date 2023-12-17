В какие дни особенно утепляться уссурийцам, рассказали синоптики

В начале следующей недели в Приморском крае установится аномально холодная погода, когда среднесуточная температура будет на 2 — 6 градусов, в некоторых районах на 7 — 10 градусов ниже климатических значений.
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