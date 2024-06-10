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Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом

Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом

Сегодня будет очередная весёлая история из жизни наших "звёзд", разбежавшихся по всему миру в поисках того самого места, где "задница в тепле", ну и заодно ярых поборников демократии и нетвойнистов в одном флаконе.

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