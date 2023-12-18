Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Тим Берчетт в прямом эфире заявил, что киевские власти крадут деньги Вашингтона, а также призвал американское руководство перестать оказывать поддержку конфликту, который не отвечает интересам государства.
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