Эксперт Васильев: Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых

Эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых на фоне разногласий США и Израиля по действиям израильских войск в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта.