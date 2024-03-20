Эксперт Васильев: Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых

Эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых на фоне разногласий США и Израиля по действиям израильских войск в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта.
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