Выяснилось, как замена жидкого металла на термопасту в GeForce RTX 5090 FE влияет на температуру GPU и производительностьВо флагманской видеокарте GeForce RTX 5090 Founders Edition компания Nvidia использует термоинтерфейс типа «жидкий металл» для лучшей теплопроводности между графическим процессором и пластиной испарительной камеры новой системы охлаждения Double Flow Through.